Калужской спортшколе дали имя великого спортсмена

01.11.2019 14:33 161

ГБУ КО «СШОР по гребному спорту» присвоено имя Вячеслава Иванова, сообщил областной минспорта в пятницу, 1 ноября.

Спортсмен стал чемпионом в 18 лет на ХVI летних Олимпийских Играх в Мельбурне. Затем были победоносные выступления в Риме и Токио.

Дважды в его честь проводились соревнования по гребному спорту в Калуге и, в итоге, учреждению присвоили имя великого спортсмена.

Фото: Министерство спорта Калужской области.