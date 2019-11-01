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Черных лесорубов стало больше

01.11.2019 14:15 0 154
Черных лесорубов стало больше

31 октября, в четверг, прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками.

Чиновники отметили, что в этом году черных лесорубов стало больше.

За полгода обнаружили 32 случая лесного пиратства, это на 11 больше, чем в прошлом году.

Калужским лесам причинен вред на 6,7 миллионов рублей.

К административной ответственности привлечено 13 человек, возбуждено 11 уголовных дел.

В итоге собравшиеся решили, что нужно чаще проводить патрулирования.

С этой целью за два года из областного бюджета было выделено порядка 30 миллионов рублей на закупку специализированной техники, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

Фото: Pixabay.com.


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