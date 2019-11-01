31 октября, в четверг, прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками.
Чиновники отметили, что в этом году черных лесорубов стало больше.
За полгода обнаружили 32 случая лесного пиратства, это на 11 больше, чем в прошлом году.
Калужским лесам причинен вред на 6,7 миллионов рублей.
К административной ответственности привлечено 13 человек, возбуждено 11 уголовных дел.
В итоге собравшиеся решили, что нужно чаще проводить патрулирования.
С этой целью за два года из областного бюджета было выделено порядка 30 миллионов рублей на закупку специализированной техники, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.
Фото: Pixabay.com.
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