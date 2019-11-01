Дачный дом сгорел под Мещовском

01.11.2019 13:18 158

В пятницу, 1 ноября, в 9 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в Мещовском районе. Загорелся дачный дом в деревне Растворово. На месте происшествия работали 9 человек и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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