Контрафактную одежду на 800 тысяч обнаружили в магазине в Калуге

01.11.2019 13:14 359

В одном из магазинов Калуги полицейские обнаружили одежду с признаками подделки под известные бренды, не имеющую соответствующих сертификатов. Контрафактную продукцию на сумму 800 тысяч рублей изъяли. Экспертиза подтвердила факт незаконного использования товарных знаков, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 1 ноября. Было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: Pixabay.com



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