У парочки нашли крупную партию гашиша

01.11.2019 11:52 63

Полицейские задержали двух жителей Калуги: мужчину и женщину 35 и 30 лет, у которых обнаружили несколько свертков с 87,05 граммов гашиша.

По версии оперативников, нарушители сами потребляли наркотик и предположительно продавали через «закладки» другим наркозависимым.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 1 ноября.

Подельникам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.