Фальшивые деньги нашли в личных вещах мужчины

01.11.2019 11:28 111

Полиция Жуковского района задержала двух граждан, которые расплачивались в торговых точках фальшивыми пятитысячными купюрами.

Стражи порядка выяснили, что у подозреваемых был друг, ранее судимый за имущественные преступления.

Оперативники провели обыск в квартире у мужчины и обнаружили в личных вещах две купюры по 5 тысяч с признаками подделки, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 1 ноября.

Экспертиза подтвердила, что деньги фальшивые.

Нарушителю грозит до 8 лет тюрьмы за хранение поддельных денег.

Фото: Pixabay.com.