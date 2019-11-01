Фальшивые деньги нашли в личных вещах мужчины

Полиция Жуковского района задержала двух граждан, которые расплачивались в торговых точках фальшивыми пятитысячными купюрами.
Стражи порядка выяснили, что у подозреваемых был друг, ранее судимый за имущественные преступления.
Оперативники провели обыск в квартире у мужчины и обнаружили в личных вещах две купюры по 5 тысяч с признаками подделки, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 1 ноября.
Экспертиза подтвердила, что деньги фальшивые.
Нарушителю грозит до 8 лет тюрьмы за хранение поддельных денег.
Фото: Pixabay.com.
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