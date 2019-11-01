12 спасателей тушили горящую машину в Товарково

01.11.2019 11:27 115

Около трех часов ночи в пятницу, 1 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Товарково. Горел автомобиль «ВАЗ-2113», припаркованный на улице Строителей. На месте происшествия работали 12 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь потушили, никто не пострадал. Фото: Pixabay.com.



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