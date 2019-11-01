Спасатели даже на каникулах учат детей

Кадеты и юнармейцы, которые отдыхают в дни осенних каникул в лагере «Белка», встретились с сотрудниками регионального МЧС.
В первый день спасатели рассказали об опасных находках времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Эстафету переняли водолазы: они напомнили о правилах поведения на водоемах.
Второй день посвятили пожарной безопасности- не только в теории, но и на практике. Школьники увидели, чем оборудован пожарный автомобиль и даже посидели внутри. И получили ответы на многочисленные вопросы: как бороться с огнем, куда звонить и что делать.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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