«Обнинск» добился волевой победы в матче с «Рязанью»

01.11.2019 08:02 204

Накануне в первом наукограде прошел матч четвертого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд.



Команда из Калужской области уступила в первом сете со счетом 22:25, но после этого обнинские волейболистки выиграли сразу три сета подряд. Главной на пути к победе в матче стала вторая партия. В ней наши девушки победили со счетом 36:34, сообщили в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».



Успех «Обнинска» - 3:1 (22:25, 36:34, 25:15, 25:23).



Сегодня калужские волейболистки проведут второй матч с командой из Рязани. Начало встречи в 10 утра.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».