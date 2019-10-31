О своих правах можно будет узнать в МФЦ

Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей на базе МФЦ, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Консультации сотрудников Управления будут проходить 6 и 7 ноября на базе МФЦ:
г. Обнинск, пр.Маркса, д.130 - 6 ноября 2019 г. с 10-00 до 15-00
г. Калуга, ул.Хрустальная, д.34а - 7 ноября 2019 г. с 10-00 до 15-00
г. Калуга, ул.Димитрова, д.24 - 7 ноября 2019 г. с 10-00 до 15-00
Каждый потребитель может обратиться в ближайший к своему месту жительства МФЦ для получения устной консультации, которая в оперативном порядке будет предоставлена специалистом по защите прав потребителей.
Фото: pxhere.com.
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