Пенсионеры сразятся за компьютером

31.10.2019 17:56 114

С 5 ноября откроется прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Соревнования пройдут по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь», сообщили в администрации Обнинска.

Принять участие в соревновании могут женщины не моложе 55 лет и мужчины не моложе 60 лет, проживающие на территории Калужской области.

Обязательное условие – наличие электронной почты и регистрации на Портале государственных услуг Российской Федерации.

В категории «Начинающий пользователь» могут принять участие пенсионеры, имеющие документ об обучении на курсах компьютерной грамотности. В категории «Уверенный пользователь» - все желающие пенсионеры.

Соревнования пройдут в два тура.

Фото: pxhere.com.