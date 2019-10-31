Школьники схватились за оружие

31.10.2019 17:49 165

Учащиеся средней школы №6 в Калуге встретились со специалистами группы разминирования пожарно-спасательной службы региона.

Ребятам рассказали, что только за год взрывники обезвреживают более 2000 боевых единиц, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС.

Школьники узнали, как нужно вести себя, если находишь подобные предметы и даже подержали в руках уже обезвреженные находки.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.