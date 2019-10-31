В работе людиновских очистных нашли нарушения

Людиновская городская прокуратура нашла нарушения в работе Людиновского «Ремпутьмаша», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что сброс ливневых сточных вод предприятием осуществляется с правого берега Сукремля по водоотводящим сооружениям, которые находятся в неисправном состоянии. Железобетонные конструкции имеют сколы и трещины.
В адрес генерального директора предприятия внесено представление, а ответственному должностому лицу выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
Фото: прокуратура Калужской области.
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