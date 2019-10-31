В работе людиновских очистных нашли нарушения

31.10.2019 12:11 170

Людиновская городская прокуратура нашла нарушения в работе Людиновского «Ремпутьмаша», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что сброс ливневых сточных вод предприятием осуществляется с правого берега Сукремля по водоотводящим сооружениям, которые находятся в неисправном состоянии. Железобетонные конструкции имеют сколы и трещины.

В адрес генерального директора предприятия внесено представление, а ответственному должностому лицу выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: прокуратура Калужской области.