Сисадмин отсудил свою зарплату у медцентра

31.10.2019 11:05 422

В Калуге мужчина устроился на работу в один из частных медицинских центров системным адиминистратором.

Однако, заработную плату за пять месяцев работы он так и не увидел, и обратился в суд.

Администрация центра подавала аппеляции, но это их не спасло: суд обязал выплатить экс-сотруднику 144 тысячи рублей.

Добровольно руководство выплатило лишь 63 тысячи, остальную сумму погасили только после того, как со счетов судебными приставами была списана оставшаяся сумма, сообщили в пресс-службе ведомства.