Угонщики хотели разобрать «копейку» пенсионера

31.10.2019 10:52 243

Два жителя Боровска подозреваются в хищении чужого автомобиля, сообщили в пресс-службе областного МВД, По версии полицейских, молодые люди ночью угнали «копейку», принадлежащую пенсионеру, спрятали ее на территории частного дома и планировали разобрать на запчасти. Угонщикам придется ответить за кражу, автомобиль возвращен законному владельцу. Фото: pxhere.com.



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