Желание выпить толкнуло на грабеж

31.10.2019 10:11 40

Администрация одного из магазинов в Боровском районе обратилась в полицию с заявлением об открытом хищении алкоголя.

Неизвестный мужчина взял с полки бутылку коньяка и скрылся.

Однако, действия воришки попали на камеры видеонаблюдения, и его быстро вычислили. Им оказался 24-летний местный житель, который уже дал признательные показания.

Ему придется ответить за свой поступок перед судом.

Фото: pxhere.com.