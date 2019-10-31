Псевдориэлтор обманула на 165 тысяч

31.10.2019 10:00 81

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества, фигурантом которого вновь стала жительница Жуковского района.

Как сообщили в региональном УМВД, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и вот опять взялась за старое: вошла в доверие к местной жительнице и выманила у нее 165 тысяч рублей.

В такую сумму подозреваемая оценила свои риэлторские услуги, которые так и не предоставила.

Потерпевшая осталась без квартиры, которую планировала купить, и без денег.

Псевдориэлтору грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас она уже находится в местах не столь отдаленных.

Фото: УМВД России по Калужской области.