Обнинские волейболисты выступают на соревнованиях в Китае

31.10.2019 08:54 109

Турнир Мирового тура категории «3 звезды» по пляжному волейболу стартовал в городе Гуанчжоу. Прошли матчи квалификационных раундов. По их результатам в групповой этап у мужчин вышли сразу четыре российских пары. Трое из восьми спортсменов представят в Китае волейбольный клуб «Обнинск», сообщили в официальном сообществе клуба.



В 3 часа утра по Москве наши пляжники Артем Ярзуткин и Максим Сиволап сыграли против чешской пары Dumek-Bercik.



Еще один представитель первого наукограда Игорь Величко выступит в Китае со спортсменом из Краснодара Валерием Самодаем.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».