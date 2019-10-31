В Дзержинском районе сгорел сарай

31.10.2019 08:47 136

Этой ночью в Дзержинском районе на станции Пятовская загорелась хозяйственная постройка. Как сообщили в областном МЧС, справиться с огнем смогли 12 пожарных и 3 машины. Пострадавших нет. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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