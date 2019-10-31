Москвич хотел расплатиться за алкоголь фальшивкой

31.10.2019 08:42 140

В Боровском районе задержан житель Московской области, подозреваемый в изготовлении и сбыте поддельных денег, сообщили в областном УМВД.

Мужчина решил приобрести бутылку спиртного в одной из торговых точек и попытался расплатиться пятитысячной купюрой. Однако, продавец заподозрил неладное, и покупатель скрылся.

Позже полицейские узнали еще об одной попытке расплатиться подделкой этим же гражданином.

Сейчас фигурант уголовного дела под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.