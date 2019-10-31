Ксения Мирошниченко стала спортсменом месяца

31.10.2019 08:27 135

Согласно опросу репортеров, входящих в состав Калужского областного регионального отделения Федерации спортивных журналистов России, лучшим спортсменом октября 2019 года в нашем регионе стала Ксения Мирошниченко.

Об этом сообщили в областном Министерстве спорта. Напомним, Ксения- мастер спорта России международного класса. На чемпионате мира по кикбоксингу в городе Сараево калужанка в весовой категории 65 кг завоевала звание чемпиона планеты.

Кстати, в нынешнем году Ксении журналисты уже отдавали предпочтение: она была лучшей в апреле.



Фото: Министерство спорта Калужской области.