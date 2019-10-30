Заключенные читали вслух Бунина

30.10.2019 19:25 135

В исправительной колонии №2 прошел литературный вечер, посвященный 149-летию со дня рождения Ивана Бунина, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 30 октября.

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