Турнир по художественной гимнастике прошел в Обнинске

30.10.2019 19:13 155

На прошлой неделе в обнинском «Доме спорта» проходил межмуниципальный турнир по художественной гимнастике «Краски осени», сообщила пресс-служба администрации наукограда. В соревнованиях приняли участие 360 спортсменок из Обнинска, Калуги, Селятино, Тулы, Воронежа, Белгорода, Пушкина, Людинова и Кирова. Гимнастки СШОР «Квант» завоевали 33 награды: 5 призовых мест в групповых упражнениях; в индивидуальном зачёте – 6 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей. Фото: СШОР «Квант».



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