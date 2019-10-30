Владельцам питомцев напомнили о сроках

Областной Россельхознадзор напомнил калужанам, что если они вывозят с собой за границу питомцев, то в ветпаспорте животного должна быть отметки о проведении клинического осмотра и вакцинациях.
Они действуют в течение 14 дней до начала путешествия.
В сопровождении этого паспорта собаки и кошки в течение 90 дней могут вернуться в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба Управления в среду, 30 октября.
Фото: Pixabay.com
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