Владельцам питомцев напомнили о сроках

30.10.2019 19:04 225

Областной Россельхознадзор напомнил калужанам, что если они вывозят с собой за границу питомцев, то в ветпаспорте животного должна быть отметки о проведении клинического осмотра и вакцинациях.

Они действуют в течение 14 дней до начала путешествия.

В сопровождении этого паспорта собаки и кошки в течение 90 дней могут вернуться в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба Управления в среду, 30 октября.

Фото: Pixabay.com