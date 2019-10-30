Старшеклассников свозили на заводы

30.10.2019 18:20 61

Пять экскурсий на ведущие предприятия города провели для калужских старшеклассников в октябре, сообщила пресс-служба управления образования Калуги в среду, 30 октября.

Больше ста учеников 9 и 10 классов из пяти калужских школ увидели как организован процесс производства, познакомились с рабочими и инженерными специальностями.

Выезды провели в рамках программы «ПРОФЕССИОНАЛьная траеКТОриЯ».

Фото: Управление образования Калужской области.