Сотрудников «Службы спасения» заподозрили в махинациях

30.10.2019 16:48 185

Прокуратура Калуги выявила, что должностные лица МКУ «Служба спасения» начисляли премии сотруднице, которые находилась в декретном отпуске. Таким образом, подозреваемые совершили хищение вверенных им денежных средств в размере 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября. Материалы проверки направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело. Виновным грозит до 6 лет тюрьмы за растрату. Фото: Pixabay.com



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