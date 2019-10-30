Прокуратура проверила завод, где обнаружили «чумную» колбасу

30.10.2019 16:38 148

Прокуратурой Боровского района проведена проверка по факту обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции колбасного цеха, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября. Выяснилось, что на предприятии отсутствовали сведения о списании сырья на производство партии, где были выявлены следы «заразы». По данному факту составили протокол, гендиректора компании обязали устранить нарушение. Всю зараженную продукцию уничтожили, завод обеззаразили. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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