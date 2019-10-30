Машины военных проверили на готовность к зиме

30.10.2019 16:18 176

В связи с наступлением холодов, госавтоинспекторы проверили личный транспорт военнослужащих в войсковой части 3382, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

Сотрудники ГИБДД проверили у всех ли водителей в машине есть знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель и светоотражающий жилет.

Кроме того, автомобили проверили на наличие неисправностей, которые на дороге могут стать причиной аварийной ситуации.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Обнинску