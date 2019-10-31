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Чиновник попался на взятке в 200 тысяч

31.10.2019 08:09 0 556
Чиновник попался на взятке в 200 тысяч

Отделом по расследованию особо важных дел областного СК России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника учреждения, подведомственного Управлению ЖКХ Калуги.

Гражданин получил 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ по капремонту крыши одной из многоэтажек.

Момент передачи денег был зафиксирован сотрудниками оперативных служб Управления ФСБ России, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

 Должностное лицо было задержано с поличным.

Фото: Pixabay.com


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