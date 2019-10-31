Чиновник попался на взятке в 200 тысяч

Отделом по расследованию особо важных дел областного СК России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника учреждения, подведомственного Управлению ЖКХ Калуги.
Гражданин получил 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ по капремонту крыши одной из многоэтажек.
Момент передачи денег был зафиксирован сотрудниками оперативных служб Управления ФСБ России, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.
Должностное лицо было задержано с поличным.
Фото: Pixabay.com
|
Желание выпить толкнуло на грабеж 31.10.2019 10:11
Псевдориэлтор обманула на 165 тысяч 31.10.2019 10:00
Пора задуматься о лете: на днях начнется прием заявлений в лагеря 31.10.2019 08:59
Обнинские волейболисты выступают на соревнованиях в Китае 31.10.2019 08:54
В Дзержинском районе сгорел сарай 31.10.2019 08:47
Москвич хотел расплатиться за алкоголь фальшивкой 31.10.2019 08:42
Пешеход погиб под колесами «Киа» 31.10.2019 08:32
Ксения Мирошниченко стала спортсменом месяца 31.10.2019 08:27
Новый храм откроют в Боровске 31.10.2019 07:37
Заключенные читали вслух Бунина 30.10.2019 19:25
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: