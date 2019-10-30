Парню грозит тюрьма за кражу 2 тысяч

30.10.2019 15:08 56

25-летний житель Барятинского района пробрался в служебный кабинет в одном из супермаркетов Кирова и стащил оттуда женский кошелек.

Обнаружив пропажу, 29-летняя владелица имущества тут же сообщила в полицию.

Добычей вора стало чуть больше 2 тысяч рублей и банковские карты.

Потерпевшая успела заблокировать кредитки, и когда преступник попробовал их использовать, то у него ничего не получилось.

Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 30 октября.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники проверяют, причастен ли парень к другим аналогичным преступлениям.

Фото: Pixabay.com