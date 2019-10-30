Парню грозит тюрьма за кражу 2 тысяч

25-летний житель Барятинского района пробрался в служебный кабинет в одном из супермаркетов Кирова и стащил оттуда женский кошелек.
Обнаружив пропажу, 29-летняя владелица имущества тут же сообщила в полицию.
Добычей вора стало чуть больше 2 тысяч рублей и банковские карты.
Потерпевшая успела заблокировать кредитки, и когда преступник попробовал их использовать, то у него ничего не получилось.
Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 30 октября.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Оперативники проверяют, причастен ли парень к другим аналогичным преступлениям.
Фото: Pixabay.com
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