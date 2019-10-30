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10 иностранных строителей задержали в Калуге

30.10.2019 14:02 2 138
10 иностранных строителей задержали в Калуге

Стражи порядка обнаружили 10 нелегалов, работающих на стройке в Калуге, сообщила пресс-служба областного МВД в среду, 30 октября.

Иностранцы возводили межкомнатные перегородки и убирали строительный мусор.

Правонарушители были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории России и за отсутствие трудового патента.

Выяснилось, что двое из иностранцев незаконно находились в стране, их отправят на родину и закроют въезд в Российскую Федерацию на 5 лет.

Работодателю грозит крупный штраф.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


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