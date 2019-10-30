Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 30 октября
$ 63.83 0.04
70.78 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Обнинец ограбил знакомого и не понял зачем

30.10.2019 13:51 0 121
Обнинец ограбил знакомого и не понял зачем

Полицейские Обнинска раскрыли дело о разбойном нападении, которое произошло в августе, сообщила пресс-служба МВД в среду, 30 октября.

26-летний местный житель, угрожая своему 20-летнему знакомому предметом похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги.

Потерпевший отдал злоумышленнику 68 тысяч рублей.

Задержанный молодой преступник не смог объяснить стражам порядка, что толкнуло его на преступление.

Правонарушителю грозит 10 лет тюрьмы за разбой.

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Парню грозит тюрьма за кражу 2 тысяч 30.10.2019 15:08

10 иностранных строителей задержали в Калуге 30.10.2019 14:02

Инспекторы проверили 340 грузовиков за неделю 30.10.2019 13:50

«Варшавку» отремонтировали в Малоярославецком районе 30.10.2019 10:24

В Обнинске напишут этнографический диктант 30.10.2019 08:04

В Обнинске стало больше безработных 30.10.2019 07:09

Кто останется без света: публикуем график отключения 29.10.2019 20:32

В Малоярославецком районе обнаружили бешеную собаку 29.10.2019 15:37

Осужденным попытались перекинуть мобильники 29.10.2019 15:29

«Лиза Алерт» встретится с добровольцами в Обнинске 29.10.2019 14:37

Народные новости
685 8
Робин Гнобин
375 2
Робин Гнобин
248 5
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Где и как переводить редкие языковые пары

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.