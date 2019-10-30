Обнинец ограбил знакомого и не понял зачем

30.10.2019 13:51 121

Полицейские Обнинска раскрыли дело о разбойном нападении, которое произошло в августе, сообщила пресс-служба МВД в среду, 30 октября. 26-летний местный житель, угрожая своему 20-летнему знакомому предметом похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Потерпевший отдал злоумышленнику 68 тысяч рублей. Задержанный молодой преступник не смог объяснить стражам порядка, что толкнуло его на преступление. Правонарушителю грозит 10 лет тюрьмы за разбой. Фото: Pixabay.com



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