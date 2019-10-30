Обнинец ограбил знакомого и не понял зачем

Полицейские Обнинска раскрыли дело о разбойном нападении, которое произошло в августе, сообщила пресс-служба МВД в среду, 30 октября.
26-летний местный житель, угрожая своему 20-летнему знакомому предметом похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги.
Потерпевший отдал злоумышленнику 68 тысяч рублей.
Задержанный молодой преступник не смог объяснить стражам порядка, что толкнуло его на преступление.
Правонарушителю грозит 10 лет тюрьмы за разбой.
Фото: Pixabay.com
|
Парню грозит тюрьма за кражу 2 тысяч 30.10.2019 15:08
10 иностранных строителей задержали в Калуге 30.10.2019 14:02
Инспекторы проверили 340 грузовиков за неделю 30.10.2019 13:50
«Варшавку» отремонтировали в Малоярославецком районе 30.10.2019 10:24
В Обнинске напишут этнографический диктант 30.10.2019 08:04
В Обнинске стало больше безработных 30.10.2019 07:09
Кто останется без света: публикуем график отключения 29.10.2019 20:32
В Малоярославецком районе обнаружили бешеную собаку 29.10.2019 15:37
Осужденным попытались перекинуть мобильники 29.10.2019 15:29
«Лиза Алерт» встретится с добровольцами в Обнинске 29.10.2019 14:37
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: