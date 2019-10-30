Инспекторы проверили 340 грузовиков за неделю

30.10.2019 13:50 142

За неделю инспекторы проверили 340 грузовиков, 70 водителей привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

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