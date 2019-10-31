Новый храм откроют в Боровске

31.10.2019 07:37 196

Боровский священник отец Алексей восстановил родовой храм адмирала Дмитрия Сенявина, сообщило издание «Боровские известия» в среду, 30 октября.

Здание было разрушено советскими властями в 60-е годы.

Храм строится исключительно на пожертвования. Государство и местные бюджеты не вкладывали средства в возведение.

Фундамент был заложен в 2014 году. А 1 декабря этого года в церкви пройдет первая служба.

Собор признан калужской епархией лучшей новостройкой в регионе.

Фото: Боровские Известия.