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«Варшавку» отремонтировали в Малоярославецком районе

30.10.2019 10:24 0 102
«Варшавку» отремонтировали в Малоярославецком районе

18 километров  федеральной трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия» отремонтировали в Калужской области.

На участке с 138 по 156 километр в Малоярославецком районе рабочие заменили дорожное покрытие, починили 22 водопропускных трубы, установили 320 сигнальных столбиков, обновили дорожные знаки.

Проведенный ремонт повысил уровень безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР Москва-Бобруйск во вторник, 29 октября.

Фото: ФКУ УПРДОР Москва-Бобруйск


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