«Варшавку» отремонтировали в Малоярославецком районе

30.10.2019 10:24 102

На участке с 138 по 156 километр в Малоярославецком районе рабочие заменили дорожное покрытие, починили 22 водопропускных трубы, установили 320 сигнальных столбиков, обновили дорожные знаки.

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