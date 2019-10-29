Кто останется без света: публикуем график отключения

29.10.2019 20:32 258

В связи с ремонтными работами на электросетях, 30 октября в Калуге пройдут временные плановые отключения потребителей, сообщили в горуправе. Света не будет: С 09-00 до 17-00: Некрасово

Чижовка,

Шопино

Еловка,

СНТ Каскад,

СНТ Финансист,

Козлы,

Большие козлы,

Перемышльский лесхоз,

Дорожник лесное,

Зверовод,

Козлы-водокачка,

Козлы-школа,

Козлы-детсад,

Приют детства.





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