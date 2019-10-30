В Обнинске напишут этнографический диктант

30.10.2019 08:04 149

В России 1 ноября состоится этнографический диктант. К акции присоединится и наукоград.

Написать диктант можно будет на двух площадках: в обнинской городской библиотеке №1 или в Центральной городской библиотеке, сообщил портал Obninsk. Name.

Регистрация начнется в 10.30, за полчаса до старта самого диктанта.

Итоги будут подведены ко Дню Конституции 12 декабря.

Фото: Obninsk. Name.