В Обнинске стало больше безработных

30.10.2019 07:09 29

Калужская область поднялась на 17 место в рейтинге регионов по уровню безработицы летом 2019 года, сообщили в агентстве РИА Новости.

В нашем регионе уровень безработицы ниже среднего уровня по стране и составляет 3,7%. Однако, в наукограде ситуация другая.

Здесь уровень безработных составляет 0,32 % экономически активного населения . В данный момент на учете в обнинском Центре занятости состоят 403 ищущих работу жителя города. Из них статус безработных имеют 200 человек, сообщил портал Obninsk.Name.

Фото: Obninsk.Name.