В Малоярославецком районе обнаружили бешеную собаку

29.10.2019 15:37 236

В деревне Савино Малоярославецкого района прошло лабораторное исследование головного мозга собаки, которое подтвердило, что животное больно бешенством. Как сообщили в областном комитете ветиринарии, сейчас на территории района проводятся профилактические мероприятия. А в Спас-Деменском и Тарусском районах постановлением губернатора снят карантин по бешенству. Фото: pxhere.com.



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