Осужденным попытались перекинуть мобильники

29.10.2019 15:29 223

Как сообщили в пресс-службе областного УФСИН, сотрудник дежурной смены обнаружил внутри 17 мобильных телефонов и 4 аккумулятора.

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