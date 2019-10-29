«Лиза Алерт» встретится с добровольцами в Обнинске

29.10.2019 14:37 173

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» 31 октября проведет встречу с добровольцами в Обнинске.

Речь пойдет о том, как вступить в отряд, как ведутся поиски и как самим стать подготовленными для того, чтобы отправиться на поиски пропавших людей.

Как считают в отряде, именно простые люди и есть огромный ресурс в поиске.

Встреча пройдет в конференц-зале по адресу: проспект Маркса, 45.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».