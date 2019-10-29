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«Лиза Алерт» встретится с добровольцами в Обнинске

29.10.2019 14:37 0 173
«Лиза Алерт» встретится с добровольцами в Обнинске

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» 31 октября проведет встречу с добровольцами в Обнинске.
Речь пойдет о том, как вступить в отряд, как ведутся поиски и как самим стать подготовленными для того, чтобы отправиться на поиски пропавших людей.

Как считают в отряде, именно простые люди и есть огромный ресурс в поиске.

Встреча пройдет в конференц-зале по адресу: проспект Маркса, 45.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».


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