Спасатели тушат пожары без воды

29.10.2019 13:31 336

Сотрудники регионального МЧС провели плановый рейд по источникам противопожарного водоснабжения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Только с начала года в регионе произошло около 4 тысяч пожаров, но не всегда с огнем справлялись быстро: в некоторых населенных пунктах отсутствуют гидранты или водоемы, на их месте должны быть емкости с водой не менее 25 кубических метров.

Машины, приезжающие на пожар, заполнены водой, но ее хватит минут на 15. Последний пожар на улице космонавта Волкова в Калуге уничтожил жилой дом на четыре семьи: пожарным не удалось воспользоваться пожарным гидрантом. При тушении 30 тонн воды в машинах закончились быстро, а давления воды в гидрантах не хватило.

В ходе рейда гидрант снова проверили, но давление падает ниже нормы.

Информация о состоянии источников противопожарного водоснабжения будет направлена в администрацию Губернатора области и прокуратуру.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.