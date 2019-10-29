Водитель дважды попался пьяным

29.10.2019 13:14 388

Житель Малоярославца был остановлен госавтоинспекторами Обнинска рано утром в районе улицы Комарова.

От мужчины пахло алкоголем, сам он также не стал отрицать, что выпил, и прошел медосвидетельствование, сообщает администрация наукограда.

Как было установлено, ранее он уже привлекался за аналогичное преступление и был оштрафован на 200 тысяч и лишен прав на 2 года.

В этот раз административным наказанием не обойдется: в отношении горе-водителя возбуждено уголовногое дело.

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.