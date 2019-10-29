«Хендай» и «14-я» не разошлись в Малоярославце

29.10.2019 12:36 74

Накануне вечером в Малоярославце на улице Подольских Курсантов столкнулись две машины: «Хендай» и «ВАЗ 2114».

Как сообщили в областном МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.