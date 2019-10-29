Осужденных замотивировали не пить и не курить

29.10.2019 12:05 132

В исправительной колонии №7 прошло мероприятие для всех, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Психолог рассказала осужденным о том, как формируются вредные привычки и как бороться с зависимостями.

Обсудили и вопрос мотивации, укрепления силы воли, которой, по словам самих женщин, им и не хватает.

Встреча перешла в формат беседы, женщины получили рекомендации,а сотрудники психологической службы наметили курс дальнейшей работы, сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Фото: УФСИН России по Калужской области.