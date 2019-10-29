Чтобы продать квартиру, калужанке пришлось оплатить «коммуналку»

29.10.2019 11:29 206

«Коммунальные» долги едва не сорвали калужанке сделку по продаже квартиры.

Женщина решила продать квартиру, но забыла, что судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с собственностью.

Как сообщили в ведомстве, калужанка задолжала 133 тысячи рублей за «коммуналку», а также несколько десятков тысяч другому гражданину.

Женщине пришлось не только рассчитаться со всеми долгами, но и оплатить 9 тысяч рублей исполнительского сбора.

Фото: pxhere.com.