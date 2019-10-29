Мужчина подделал миграционные карты

29.10.2019 11:23 127

В Боровском районе расследуется уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Гражданин одной из республик ближнего зарубежьяпредъявил сотруднику отдела по вопросам трудовой миграции поддельные миграционные карты.

Максимальное наказание за это преступление- до одного года лишения свободы.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Фото: pexels.com.