Мужчина подделал миграционные карты

В Боровском районе расследуется уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа, сообщили в пресс-службе областного МВД.
Гражданин одной из республик ближнего зарубежьяпредъявил сотруднику отдела по вопросам трудовой миграции поддельные миграционные карты.
Максимальное наказание за это преступление- до одного года лишения свободы.
Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
Фото: pexels.com.
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