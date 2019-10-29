Подростки расплатились чужой картой

29.10.2019 10:40 187

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в областном УМВД.

По версии следствия, двое молодых людей, увидев в банкомате случайно оставленную предыдущим клиентом банковскую карту, решили завладеть чужими деньгами. Путем бесконтактных платежей при помощи данной карты подростки приобретали в разных торговых точках аксессуары для своих гаджетов. Таким образом списав со счета потерпевшей женщины больше 3 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемых, расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.