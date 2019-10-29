Медынским школьникам подарили велопарковку

29.10.2019 09:03 178

В Медынском районе прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Участие в нем приняли Адуевская, Гусевская, Кременская, Медынская, Михеевская, Романовская школы и Дом творчества, сообщили в областной ГИБДД. Школьникам необходимо было ответить на сорок вопросов. В первом блоке проверялось знание правил дорожного движения, во втором – приемов оказания первой помощи. Команда- победитель Медынской средней школы получила в подарок велопарковку. Фото: ГИБДД России по Калужской области.



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