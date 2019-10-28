Лес горел в Ульяновском районе

28.10.2019 20:50 223

В понедельник, 28 октября, спасателям сообщили о двух низовых пожарах в лесу в 6 километрах от села Заречье в Ульяновском районе. Площадь возгорания составила 0,04 и 0,018 гектар. Огонь ликвидирован, угрозы населению нет, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: Pixabay.com.



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